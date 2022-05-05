سياسي أردني: الوقت لم يحن لدى الإمارات للتخلي عن أدواتها في لعراق

2022/05/05 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية محمد احمد الروسان، الخميس ، أن الإمارات أنشأت أدواتها في العراق تعمل لمصلحتها وفي مقدمتهما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس المشروع العربي وخميس الخنجر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الروسان في تصريح لـ/ المعلومة/ أن “الوقت ام يحن […]

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