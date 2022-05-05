تعرف على موعد انتهاء العاصفة الترابية في سماء العراق

2022/05/05 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبير في مجال الطقس والانواء

الجوية، اليوم الخميس، من حجم جزيئات

الغبار المنتشرة في سماء العراق، فيما

توقع انتهاء العاصفة بعد منتصف الظهر .

وقال صادق عطيه، عبر منشور له في موقع

فيسبوك، إن "اقل من

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