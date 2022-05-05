بغداد تتغطى بالتراب بشكل كامل ومستشفياتها تعلن النفير

2022/05/05 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غطى التراب سماء العاصمة العراقية

بغداد وبشكل كامل منذ ليل امس، وذلك بعد

هبوب العاصفة الترابية من الحدود

الغربية حيث صحراء محافظة الأنبار، في

وقت دخلت مستشفيات العاصمة حالة

الانذار لاستقبال مئات الحالا

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