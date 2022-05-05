سيناريو خيالي ينقل ريال مدريد لنهائي أبطال اوربا بعد قهر مانشستر سيتي

2022/05/05 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم ريال مدريد، عبوره لنهائي دوري

أبطال أوروبا، بالفوز 3-1 على مانشستر

سيتي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف

النهائي على ملعب البرنابيو.

سجل لريال مدريد، رودريجو "هدفين" في

الدقيقتين 90 و(90+1)، وكريم ب

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