بغداد.. مستشفى اليرموك يستقبل مئات حالات الاختناق (صور)

2022/05/05 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استقبلت مستشفى اليرموك، اليوم الخميس، 600 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد ومنها بغداد.

وقال مصدر طبي، لـ(بغداد اليوم)، ان "العدد في تزايد حيث كانت بعض الحالات من منتسبي الصحة الذين اضطرهم الواجب للعمل خارج الابنية المغلقة ورغم ارتداء الاقنعه الواقية".

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