بعد السليمانية.. العاصفة الترابية توقف رحلات مطار النجف الدولي

2022/05/05 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اعلن مطار النجف الدولي، اليوم الخميس، عن توقف رحلاته بسبب العواصف الترابية التي ضربت المحافظة.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "علق الرحلات الجوية المغادرة والقادمة الى المطار بسبب استمرار العاصفة الترابية".

وفي وقت سابق اليوم، علقت إدارة مطار السليمانية الدولي، الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد، ما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" الحركة الجوية توقفت لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وانحسار مدى الرؤية".

واضافت، أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

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