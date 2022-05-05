2022/05/05 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الخميس، الاستنفار على اهم الطرق البرية التي تربط كردستان ببغداد.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق (60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان، لـ(بغداد اليوم)، إن "شدة العاصفة الترابية التي ضربت اجزاء واسعة من طريق كركوك- بغداد في ناحية العظيم دفعت الاجهزة الامنية وفرق الاسعاف للاستنفار لاحتواء اي حوادث مرورية".واضاف ضيفان،انه" جرى الايعاز لسائقي المركبات بالسير بسرعة اقل من 20كم لتفادي مجازر دامية".

واضاف، ان "وضع الطريق مقلق جدا بسبب شدة العاصفة الترابية".ويطلق على طريق كركوك- بغداد بشريان كردستان بسبب القيمة الاقتصادية والتجارية الكبيرة لشدة الزخم الكبير لحركة القوافل مع بغداد و3 محافظات في ان واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار على "شريان كردستان" وتحذيرات من وقوع مجازر دامية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار على "شريان كردستان" وتحذيرات من وقوع مجازر دامية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).