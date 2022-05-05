تقرير: 193 مليون شخص عانوا من انعدام الامن الغذائي

2022/05/05 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجح أن تؤدي الحرب الجارية في أوكرانيا إلى تفاقم تنبؤات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2022.

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