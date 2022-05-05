إذا كانت أزمة المواد الغذائية تزيد من عدد نسبة الفقراء في العراق .. إذاً أين زيادة أسعار النفط !!؟؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لقد تكون الكون قبل الأرض والإنسان من ثم تكونت الأرض وتكون بعدها الإنسان ..



وكان الإنسان منذ وجوده يعيش على ثمرات الأرض (الطبيعية) وعلى صيد الحيوانات وهذا يعني أن الطبيعية أصبحت منذ ذلك الوقت مشاعة للإنسان وعندما تكونت الدولة هي مؤسسة خدمية للإنسان وعملها استثمار الأرض التي تعود ملكيتها للإنسان ومن خلال استثمار خيراتها ما عليها وما في باطنها.



والنفط هو أحد ثروات الأرض التي تستثمرها الدولة في تو ......





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