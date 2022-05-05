الجنون الهستيري لشين بان و خطر حرب نوويّة - شادي الشماوي

2022/05/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان 22 أفريل 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 748 ، 25 أفريل 2022https//revcom.us/en/bob_avakian/sean-penns-delirious-madness-and-danger-nuclear-warشين بان ممثّل أحرز جائزة اكاديميّة وهو كذلك معروف بفكره الإنسانيّ .



لكن في إطار الحرب في أوكرانيا ، يبدو أنّه قد فقد مداركه العقليّة و ذهب إلى مكان سيّء للغاية – متدحرجا نحو ما لا يمكن وصفه إلاّ بالجنون الخطير – محاججا بعدوانيّة من أجل م ......





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