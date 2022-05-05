الحرب العالميّة الثالثة و البلاهة الخطيرة - شادي الشماوي

2022/05/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان 28 أفريل 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 748https://revcom.us/en/bob_avakian/world-war-3-and-dangerous-idiocyفي عدد من كتاباتيّ الحديثة ، خاصة في مقال هام حديث ( أوكرانيا : الحرب العالميّة الثالثة – خطر حقيقيّ و لن تكون تكرارا للحرب العالمية الثانية " ) ، تكلّمت عن الأك ......





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