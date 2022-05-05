اشتباكات وجيزة تندلع بالمسجد الأقصى بيوم الاستقلال الإسرائيلي

2022/05/05 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات وجيزة في باحة المسجد الأقصى بالقدس، الخميس، حيث اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية إحدى دور الصلاة للمسلمين في الموقع لبضع لحظات، حسبما أظهر فيديو من مكان الحادث.

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