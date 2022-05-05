السعودية تطرد عمالا تلاعبوا بأسعار الوقود وتحظر دخولهم إلى المملكة

2022/05/05 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة السعودية، الخميس، في بيان مشترك مع وزارة الطاقة وهيئة المواصفات، عن "ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات".

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