سلطة الطيران المدني تنفي تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي

2022/05/05 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل لاجتماعي بشأن تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي، عارٍ عن الصحة".

وأضاف، أن "الرحلات من والى المطار مستمرة ولا يوجد أي تعليق فيها".

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