اختتام بطولة الحشد الشعبي السلّويّة في ميسان

2022/05/05 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - عبد الحسين بريسم

اختتمت في محافظة ميسان بطولة الحشد الشعبي لكرة السلَّة 3×3 والتي أقيمت برعاية نادي الحشد الشعبي الرياضي وبالتعاون مع ممثلية اللجنة الأولمبية في المحافظة .

واقيمت هذه البطولة استذكاراً لارواح الرياضيين عبد الحافظ عبد الرضا، كاظم حمود، عدنان جبر الحافظ، چاسب رحيم، فاضل حبل، ولهان فليح، محمد قاسم جلوب، عبد الرزاق عبد القادر، مالك عمران، رعد جابر، جواد رزوقي.

وكانت النتائج النهائية للبطولة على الترتيب الآتي : فريق الأساطير أولاً ، الأنيق ثانياً ، فيما جاء فريق التحدي بالمركز الثالث.

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