بالصور :ساحات كربلاء تمتلأ بالشباب لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي

2022/05/05 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتلأت ساحات كربلاء بالشباب مساء امس

لمتابعة مباراة ريال مدريد ومانشستر

ستي ضمن دوري ابطال اوربا

ورغم الاجواء المتربة في كربلاء الا ان

الساحات العامة شهدت حضورا كثيفا

للشباب لمتابعة المباراة التي تم

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