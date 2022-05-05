2022/05/05 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار بغداد الدولي يصدر تنويهاً بشأن رحلاته الجوية لليوم الخميس

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