كاميرا مراقبة ترصد رجلاً يحاول خطف فتاة مراهقة في وضح النهار

2022/05/05 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة تعرض فتاة مراهقة لمحاولة اختطاف داخل محطة حافلات في مدينة آكرون بولاية أوهايو الأمريكية، و يظهر الفيديو الذي نشرته شرطة المدينة، الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا وهي في طريقها إلى المدرسة عندما اقترب منها رجل يدعى، دا أرون جاكسون ويحاول سحبها نحو سيارته.

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