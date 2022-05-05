44 طنا من الذهب تنقل مصر 8 مراكز وتؤخر العراق مركزًا واحدًا بحيازة الذهب

2022/05/05 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد اخر عملية شراء في تشرين الاول من العام الماضي 2021، اي اكثر من عام على اخر عملية شراء للذهب من قبل العراق، تمكنت مصر من تجاوز عدد كبير من الدول من بينها العراق في قائمة اكثر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب لتكون في المركز 33، وتراجع العراق من المرتبة 39 الى المرتبة 40.

وقال المجلس العالمي للذهب إن “العراق تراجع مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 40 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب”، مبينا ان “البنك المركزي المصري اشترى كمية ما يقارب من 44 طنا من الذهب في شهر شباط ليرفع احتياطاته من الذهب إلى 125 طنا ليتجاوز بذلك عدة دول ويصل إلى المرتبة 33 بعد أن كان بالمرتبة 41”.

واشار الى ان “العراق ما زال لم يقدم اي تحديث لحيازته من الذهب منذ تشرين الاول عام 2021، لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 9.4% من باقي احتياطاته الاخرى”.

ووفقا للمجلس فان “احتياطيات الذهب تراجعت لدى البنك المركزي العالمي بواقع 4 أطنان في آذار نتيجة قيام البنوك المركزية ببيع كميات منه”، مبينا ان “كازاخستان كانت أكبر بائع في الشهر، حيث خفضت احتياطاتها من الذهب بمقدار 12 طناً، وباعت اوزبكستان طنا واحدا، في حين سيطرت تركيا على المشتريات حيث أضافت 5 أطنان الى احتياطاتها من الذهب بينما اشترت الهند 2.5 طنا وأضافت ايرلندا طنا واحدا”.

وفي تشرين الثاني الماضي، اشترى العراق 2 كيلوغرام من الذهب، ليحافظ على مركزه 39 عالميا والخامس عربيا كأكبر احتياطي للذهب في العالم.

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