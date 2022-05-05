مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود

2022/05/05 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الحرة في القدس، الخميس، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين مدعومين بعناصر من الشرطة، دخلوا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

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