2022/05/05 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wm4Lu7gQCBY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تشعلها بفتح ملف لميليشيات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تشعلها بفتح ملف لميليشيات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).