حركة التغيير تقف الى جانب مبادرة الاطار التنسيقي لحل الازمة

2022/05/05 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد، الخميس، أن مبادرة الإطار التنسيقي هي بادرة وخطوة مهمة للخروج من الأزمة الحالية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال أسعد في حديث لـ/ المعلومة/، إنه “بدون تنازل من الأطراف المختلفةو السياسية فلا يمكن المضي بتشكيل الحكومة الجديدة والوضع سيبقى على ماهو عليه والمواطن […]

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