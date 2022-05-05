2022/05/05 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن ادخال خط جديد لنقل الطاقة استعداداً للصيف.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "تعمل بإدارتها العليا وملاكاتها العاملة على الإيفاء بإلتزاماتها، لتحقيق الرؤية والرسالة والخدمية المنشودة التي تسعى الى تجسيدها واقعاً يعيشه ابناء هذا الوطن"، مبينة ان "ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية تمكنت من ادخال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( رميلة غازية - خور الزبير ) 400 ك.ڤ مزدوج الدائرة الى العمل، كأول خط من نوعه ينفذ في المنطقة الجنوبية بطول 70 كم ، وبطاقة نقل تصل الى 2000 ميغاواط في محافظة البصرة".

واضافت ان "المشروع الذي اشرف عليه مباشرة مدير عام الشركة زياد علي فاضل، يتضمن نصب 171 برجاً بدائرتين بمواصفات فنية خاصة، يصل ارتفاع بعضها الى 85 مترا، وبابعاد مختلفة صممت لعبور التعارضات في مناطق الرميلة وخور الزبير وخطوط 132 ك.ڤ ومغذيات التوزيع والشوارع الرئيسة وحقول النفط ، بإستخدام اسلاك نوع (ACSR490/65) ولدائرتي الخط المذكور".

وبينت ان "اعمال الربط النهائية واجراء الفحوصات اللازمة على الخط انجزت وأدخل للعمل"، موضحا ان "هذا الخط سيسهم بتعزيز وربط محطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بالمنظومة الوطنية، وسيعمل على استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية خصوصاً والعراق بصورة عامة".

الجدير بالذكر ان ملاكات الشركة انجزت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الكثير من مشاريع البنى التحتية المهمة التي اسهمت في استقرار ورفع كفاءة المنظومة الوطنية عامة ، ومحافظة البصرة بشكل خاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تدخل خطاً جديداً لنقل الطاقة استعداداً للصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تدخل خطاً جديداً لنقل الطاقة استعداداً للصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).