2022/05/05 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم.الديوانية

وصلت العواصف الترابية، اليوم الخميس، إلى محافظة الديوانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العواصف الترابية دخلت محافظة الديوانية منذ الصباح الباكر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنعدام للرؤية.. العاصفة الترابية في سماء الديوانية (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنعدام للرؤية.. العاصفة الترابية في سماء الديوانية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).