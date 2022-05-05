مسؤولون في إدارة الغذاء والدواء: جرعات سنوية مضادة لكورونا قد تكون ضرورية مستقبلًا

2022/05/05 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تحتاج الولايات المتحدة إلى تحديث لقاحات "كوفيد-19" سنويًا، وفق ما صرّح ثلاثة من كبار مسؤولي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وقد يتضمّن "الوضع الطبيعي الجديد" لقاحًا سنويًا مضادًا لـ"كوفيد-19"، بالتوازي مع لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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