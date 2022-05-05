صحة الأنبار تحصي حالات الاختناق المسجلة بسبب العاصفة الترابية

2022/05/05 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنباراكدت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم الخميس إن حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة واستمرت إلى المحافظات الجنوبية مرورا بالعاصمة بغداد، وصلت إلى 832 حالة، فيما نبهت على أنها قابلة للزيادة.وقالت صحة الانبار في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة واستمرت إلى المحافظات الجنوبية مرورا بالعاصمة بغداد، وصلت إلى 832 حالة".وتابعت ان "حالات الاختناق توزعت كالآتي:

م.



هيت العام استقبل ٨٠ حاله اختناق.م.



الرمادي التعليمي استقبل ٢٠٧ حالة اختناق م الرطبة استقبل ١٠ حالات اختناق م.



الرمادي للنسائية والاطفال التعليمي استقبل ١٠ حالات وقابلة للزيادة م.



راوه العام استقبل ٥٠ حالة اختناق م.



العبيدي العام استقبل ١٢٦ حالة اختناق م.



عنه العام استقبل ٩٢ حالة اختناق م.



القائم استقبل ٢٦ حالة اختناق م.



الفلوجة التعليمي استقبل ٨٠ حالة اختناق م.



العامرية استقبل ٢٠ حالة اختناق م.



الكرمة للطوارئ استقبل ٢٠ حالة اختناق قطاع البغدادي استقبل ٤٨ حالة اختناق م.



حديثة العام استقبل ٥٤ حالة اختناقم.



الفلوجة التعليمي للنسائية والاطفال استقبل ٩ حالات".واشارت الى ان "اجمالي الحالات بلغ ٨٣٢ حالة اختناق"، لافتة الى انه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".

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