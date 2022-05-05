2022/05/05 | 12:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا وضعت قواتها النووية في حالة تأهب قصوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تجري محاكاة لصواريخ حاملة رؤوس نووية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تجري محاكاة لصواريخ حاملة رؤوس نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).