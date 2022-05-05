2022/05/05 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، عن ادخال خط جديد لنقل الطاقة استعداداً للصيف.

وقالت الوزارة في بيان، ان ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية تمكنت من ادخال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق رميلة غازية – خور الزبير اربع مئة كيلو فولت مزدوج الدائرة الى العمل، كأول خط من نوعه ينفذ في المنطقة الجنوبية بطول سبعين كيلو متر، وبطاقة نقل تصل الى الفين ميغاواط في محافظة البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعداداً للصيف .. وزارة الكهرباء تُدخل خطا جديدا لنقل الطاقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعداداً للصيف .. وزارة الكهرباء تُدخل خطا جديدا لنقل الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).