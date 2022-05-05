الصالحي يحذر من “فوضى” في قرارات السلطة التشريعية

2022/05/05 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس، من خلق فوضى عارمة في قوانين وقرارات السلطة التشريعية في حال عدم وصول الأحزاب السياسية إلى إتفاق مسبق، فيما أكد أن سير العملية السياسية في إتجاه معاكس للتوافق سيخلق قوانين “عرجاء”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصالحي في حديث […]

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