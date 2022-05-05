غاز الشمال يكثف تحضيراته لبطولة العراق بالمصارعة

2022/05/05 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

يواصل فريق المصارعة في نادي غاز الشمال تحضيراته استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة أندية العراق التي تحتضنها العاصمة بغداد الاسبوع المقبل .

وقال مدرب مصارعة غاز الشمال سنور ازاد لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الخميس، أن " الاستعدادات متواصلة للمشاركة في بطولة اندية العراق و التي من المقرر ان تقام في العاصمة بغداد الاسبوع المقبل وفي ضوء النتائج التي ستتحقق في البطولة سيتم اختيار المصارعين الذين سيمثلون العراق في الاستحقاقات الخارجية المقبلة ".

واضاف ازاد ان " فريق غاز الشمال اجرى عدة نزالات ودية مع فريق مصارعة نادي الثورة الذي يعد من الأندية صاحبة الباع الطويل باللعبة للوقوف على مدى جاهزية فريقنا قبل الدخول في غمار المنافسة ".

وتابع ازاد "سيمثل غاز الشمال في البطولة المصارعين شهاب حازم بوزن 55 كغم و ايوب احمد بوزن 60 كغم و مرتضى دحام بوزن 63 كغم ومحمد قاسم بوزن 73 كغم وغزوان عبدالقادر بوزن77 كغم و احمد محمود بوزن 87 كغم".

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