مسؤول ايراني يعلن اعادة فتح معبر شلامجة :السلع الايرانية بدأت تدخل العراق

2022/05/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول ايراني اليوم الخميس ان

النشاطات التجارية في معبر الشلامجة

الحدودي بين بلاده والعراق عادت الى

طبيعتها اعتبارا من اليوم ، وذلك بعد

وقفة استمرت يومين لمناسبة عيد الفطر

السعيد.

واوضح رئيس قسم ا

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