استعداداً للصيف.. الكهرباء تدخل خطاً جديداً بطاقة نقل 2000 ميغاواط

2022/05/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

عن ادخال خط جديد لنقل الطاقة استعداداً

للصيف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انها "تعمل

بإدارتها العليا وملاكاتها العاملة على

الإيفاء بإلتزاماتها، لتحقيق الرؤية

والرس

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