صحيفة إسرائيلية تؤكد أصول هتلر اليهودية - علاء اللامي

2022/05/05 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي الصحافة الإسرائيلية ومجلات الدراسات الأوروبية من حقها أن تناقش روايات يهودية هتلر ولكن ليس من حق أحد آخر في العالم فعل ذلك لأنه سيتهم فورا بـ "معاداة للسامية"، يا للنفاق!كما قلت في منشور سابق، فبغض النظر عن صحة وأهمية الروايات حول يهودية هتلر أو "ربع يهوديته" كما يقول البعض، وهما صحة وأهمية موضوع جدل وتشكيك، فإن مغزى الضجة الصهيونية الراهنة ضد روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها ليس هنا، بل في أن رو ......





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