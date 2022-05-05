سطوة شغف - فاطمة الفلاحي

2022/05/05 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 261.تزرع شظايا احتضار الروح على ناصية هاجسي المتضعضع،تعبتُ حتى أجمعني.262.كلما نصبت مشنقة للألم،ينسل من رحم العتمة،الوجع.263.كم كنت بحاجة لصلاة الاستسقاء،كي أبلل بها خيالاتي المذبوحة في غيابك..264.الحزن الذي أغدقني في هذا المساء،لم يبق في الحنايا ومراسيم الكتابة أدنى متسع،ليمنحني لحظات نعمة النسيان،لجائحة الحزن التي ألمت بأشلائي .



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