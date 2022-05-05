أهداف النواب المستقلون وتحالف إنقاذ الوطن تصب في مصلحة العراق وطن وشعب - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/05 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أماه مقتدى الصدر يشير لي باصبعه ---- يريدني أمشي معه وأتبعه السيد مقتدى الصدر هو الرجل الذي برز من بين الرجال على الساحة العراقية ورفع راية الإصلاح والتغيير بعد أن مس قلبه الكبير ما يعانيه شعبه من جوع وفقر وبطالة وفساد إداري وانفلات السلاح وعنف أسري وتفشي المخدرات والانتحار وانتصر لثورة الجوع والغضب التي نبضها وشهدائها هزت أعصاب ضمائر الشعب ومن بينهم المستقلين الذين تطوعوا الخوض في الانتخابات ......





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