"لحظة طائشة أنهت حياتها".. انتحار "الفتاة المبتسمة" أشهر وجوه الانترنت

2022/05/05 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت كايلا بوسي، نجمة مواقع التواصل وبرنامج "Toddlers and Tiaras" في عمر الـ 16 عامًا، حيث أكدت والدتها مارسي بوسي غاترمان، وفاتها عبر منشور على صفحتها بفيسبوك، ووجدت المراهقة شهرة واسعة بعد انتشار صورة متحركة لها تحت عنوان "الفتاة المبتسمة" وأخبر مكتب الفحص الطبي بمقاطعة واتكوم CNN أن سبب وفاة بوسي الانتحار.

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