طرق فعالة تساعدكِ في حماية مقاعد السيارة الجلدية

2022/05/05 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظرًا لأن مقاعد السيارة الجلدية أنيقة وعصرية، فإنها تعزز جمال مقصورة سيارتك.



ومع ذلك، ومع تقدم العمر، يتلاشى جمال المفروشات الجلدية ويقل سحر مظهرها تدريجياً.



والصيانة الدورية والتنظيف هما ما تحتاجينه لحماية مقاعد السيارة الجلدية والحفاظ على جمالها.



لذلك من واجبكِ حماية مقاعد سيارتك الجلدية والعناية القصوى بها.



وستساعدكِ نصائحنا حول كيفية حماية مقاعد السيارة الجلدية في ذلك.

إحجب ضوء الشمس

سيكون من الأفضل دائمًا أن تبعد سيارتك عن أشعة الشمس المباشرة خاصةً عند عدم القيادة.



ويوصى باستخدام واقٍ من الشمس على الزجاج الأمامي الخاص بك.



وذلك من شأنه أن يحمي مقاعد سيارتك الجلدية.

إزالة الأوساخ والغبار

قومي بتنظيف مقاعدك بالمكنسة الكهربائية عندما تجمع الأوساخ والغبار على مقاعد سيارتك.



ولا يزيل هذا فقط الجسيمات الكبيرة الموجودة في سيارتك، بل يزيل أيضًا مسببات الحساسية المجهرية التي قد لا تتمكن من رؤيتها.



ويمكنك المكنسة الكهربائية مرة في الشهر أو أكثر، إذا كانت مقاعدك متسخة بشكل خاص.



وذلك من شأنه أن يبقي مقاعد سيارتك نظيفة ومظهرها أجمل.

استخدم القمصان القديمة

يمكنكِ إستخدام القمصان القديمة لمسح مقاعد السيارة الجلدية.



ومن الأفضل استخدام المنتجات القطنية بدلاً من منتجات المناشف الورقية.



وبغض النظر عن مدى جودة المناشف الورقية، فإنها ستظل تسبب الخدش.

استخدم كريمات خاصة

تتطلب مقاعد السيارة الجلدية صيانة وعناية خاصة ويجب استخدام كريمات خاصة للجلد.



وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد كريمات للجلد الطبيعي والإصطناعي.



وبهذه الطريقة يمكنك الحفاظ على جمال وأناقة مقاعد السيارة لفترة أطول.



وهنا يجب وضع الكريمات على منشفة ومسح المقاعد وتركها لتجف لمدة عشر دقائق، ومن ثم مسح الكريمات بمنشفة جافة.



وتذكري أن تستخدم منشفة نظيفة من قماش لتجفيف المقاعد، وأنه يجب مسح المقاعد بالكريمات كل 3 أشهر على الأقل للحفاظ على لمعانها وإظهار بريقها الطبيعي.

إفتح نوافذ السيارة

يعد فتح نوافذ السيارة أمرًا ضروريًا لمنع تراكم درجة الحرارة داخل سيارتك، خاصةً في فصل الصيف.



على سبيل المثال، قد تكون درجة الحرارة الخارجية 30 درجة فقط ولكن داخل السيارة، قد ترتفع إلى 60 درجة على الأقل.



ويمكن أن تتسبب درجة الحرارة المرتفعة داخل السيارة في بهتان مقاعد السيارة الجلدية.

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