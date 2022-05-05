سابع عاصفة في شهر واحد.. أكثر من ألف حالة اختناق بالعراق

2022/05/05 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أكثر من ألف حالة اختناق في العراق، الخميس، بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق متفرقة منذ ليل الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

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