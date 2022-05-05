الإطاحة بعصابة تسرق المواطنين بالأماكن المقدسة في واسط

2022/05/05 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

تمكن قسم مكافحة إجرام واسط، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (3 نساء ورجل) قادمة من احدى المحافظات الجنوبية، تقوم بسرقة اموال المواطنين اثناء زيارتهم الى مرقد الإمام تاج الدين (رض) في محافظة واسط.

وقال بيان لمديرية شرطة واسط تلقته (بغداد اليوم)، انه " تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مكافحة الاجرام، وباشر بجمع المعلومات والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري".

واضاف، انه "تم القاء القبض على العصابة بالجرم المشهود وبحوزتهم الاموال المسروقة، وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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