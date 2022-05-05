مطار البصرة يعلن استعداده لاستقبال الرحلات الدولية لمطاري بغداد والنجف

2022/05/05 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلن مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، استعداده لاستقبال الرحلات الدولية لمطاري بغداد والنجف.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤيا بمطاري بغداد والنجف صباح هذا اليوم، نعلن استعدادنا التام لاستقبال الرحلات الجوية الدولية وتهيئة كافة المستلزمات والاجراءات المطلوبة للمسافر الكريم".

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