قصر المصمم الراحل جياني فيرساتشي الفخم في نيويورك يُعرض للبيع مقابل 70 مليون دولار

2022/05/05 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُرض المنزل السابق لمصمم الأزياء الراحل، جياني فيرساتشي، في منطقة مانهاتن الأمريكية للبيع مقابل 70 مليون دولار.واشترى فيرساتشي القصر المُكوّن من 7 غرف نوم في عام 1995، وقام بتجديد مساحاته الداخلية بالكامل.

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