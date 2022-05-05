2022/05/05 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف رئيس مركز للشرطة الهندية بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاما حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب جماعي، على ما أعلن، الأربعاء، مسؤولون في الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام شرطي باغتصاب فتاة ذهبت للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام شرطي باغتصاب فتاة ذهبت للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).