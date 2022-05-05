إجرام بغداد تقبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والسرقة والتزوير

2022/05/05 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ألقت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والسرقة والتزوير في مناطق مختلفة بالعاصمة بغداد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل وآخرين […]

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