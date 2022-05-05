التضخم في تركيا يصل حدا قياسيا هو الأعلى منذ 20 عاما

2022/05/05 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أفاد معهد الإحصاء التركيTUIK، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي في البلاد قد بلغ في شهر نيسان الماضي 69.97%، ما قد يعني بحسب الخبراء أنه سيكون من الضروري خفض سعر الفائدة.

وبحسب المعهد، فقد لوحظ نسبة زيادة في التضخم على أساس شهري تبلغ 7.25٪، فيما بقي معدل التضخم الأساسي فوق 50% في نيسان.



وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي السنوي بلغ 52.37%.

وفي كانون الثاني وآذار من هذا العام وصل المؤشر إلى 48.69% و61.14% على التوالي.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن التضخم في كانون الثاني كان رقما قياسيا لتركيا منذ عام 2002.



في الوقت ذاته، انخفض التضخم الشهري من 9.19% في آذار إلى 7.67% في نيسان.

ويحافظ البنك المركزي التركي على نسبة التضخم دون تغيير عند 14% هذا العام.

فيما أعلن رئيس الهيئة التنظيمية عن توقعاته بأن التضخم في البلاد سيبدأ في الانخفاض بعد شهر آيار الحالي.

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