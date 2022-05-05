2022/05/05 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نبيل المرسومي

تبرز الأهمية الجيو ستراتيجية للغاز في

كردستان بسبب موقعه الجغرافي والحجم

الكبير لاحتياطاته الغازية التي تصل

الى 75 تريليون قدم مكعب .



تستهلك حكومة

إقليم كردستان حاليًا ما يقرب من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور كردستان في خسارة ايران المستقبلية لسوق الغاز التركي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دور كردستان في خسارة ايران المستقبلية لسوق الغاز التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).