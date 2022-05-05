سوط صوت الاعلام

2022/05/05 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

استهل المقال بمعلومات ثقال حتى ننتبه

لما يقال ، هل تعلمون ان الكيان

الصهيوني استخدم الاعلام قبل ان يظهر

للوجود في فلسطين ورسخ دولته في العقل

العربي والاسلامي قبل التاسيس ، وصح

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