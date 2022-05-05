مجلس الشيوخ الأميركي يوافق بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني

2022/05/05 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةوافق مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية 62 صوتا مقابل 33 صوتا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على مشروع قرار يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم الموافقة على اتفاق نووي مع إيران ما لم تقبل طهران ببعض الشروط الصارمة، مثل:

- منع صادرات النفط إلى الصين.- كبح برنامج الصواريخ الباليستية.- استمرار العقوبات على حرس الثورة الإسلامية.

ويأتي التصويت في الوقت تتعثر فيه المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، وتبدو آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي ضئيلة.

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