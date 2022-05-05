2022/05/05 | 13:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض دمى مسرحي يستقطب حشود العوائل والاطفال بزقاق المتنبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/05 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض دمى مسرحي يستقطب حشود العوائل والاطفال بزقاق المتنبي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض دمى مسرحي يستقطب حشود العوائل والاطفال بزقاق المتنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).