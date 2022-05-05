بغداد.. موظفو الداخلية والدفاع يحتجون على تكليفهم في العدل

2022/05/05 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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نظم عدد من موظفي وزارتي الداخلية والدفاع، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد قرار تكليفهم في وزارة العدل، وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موظفي الداخلية و الدفاع من حملة الشهادات، ينظمون وقفة احتجاجية في شارع المتنبي، وسط بغداد؛ لرفض قرار تكليفهم في وزارة العدل".

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