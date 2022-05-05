لقطات ساحرة للبرق في دبي على مدار 5 ساعات يجمعها مصور بإطار واحد

2022/05/05 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن شهدت مدينة دبي موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد الأسبوع الماضي، انتشرت صورًا عديدة تعكس جمالية هذا المشهد الساحر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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